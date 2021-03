Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht in Unkel

Unkel (ots)

Am Samstag, 20.03.2021 kam es gg. 5:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befuhr die Frankfurter Straße in Unkel und kollidierte mit einem am Haus befestigten Baugerüst. Abschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne seine Beteiligung anzuzeigen. Der Schaden am Fahrzeug des Unfallverursachers, dürfte im vorderen Fahrzeugbereich linksseitig beschädigt sein.

Wer kann hierzu Hinweise geben? Tel.: 02644-943-0

