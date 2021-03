Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autofahrerin leicht verletzt

Zwei Fahrzeuge stießen am Donnerstag in Ulm zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr fuhr ein Passat in der Neuen Straße in Richtung Bahnhof. Der Autofahrer wollte nach links in die Donaustraße abbiegen, obwohl das nicht erlaubt ist. Deshalb hatte der 33-Jährige gestoppt. Weil er mit seiner Fahrzeugfront nicht weit genug rechts stand, stieß sein VW mit einem BMW zusammen. Dessen Fahrerin war in der Neuen Straße in Richtung Donauhalle unterwegs. Die Lenkerin des BMW trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Einen Krankenwagen vor Ort benötigte die 28-Jährige jedoch nicht. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 3.000 Euro.

