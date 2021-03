Polizeipräsidium Ulm

Zahlreiche Fahrer ließen sich am Dienstag und am Mittwoch während der Fahrt in der Region ablenken.

Bereits am Dienstag stoppte die Polizei allein in der Ulmer Innenstadt 20 Fahrerinnen und Fahrer, die das Handy benutzten. Acht weitere Verstöße ahndete die Polizei im Donautal, in Lehr und in Wiblingen.

Auch im Raum Biberach und Riedlingen hielten sich am Mittwoch mehrere Fahrer nicht an die Vorschriften. In Biberach stoppte die Polizei neun Fahrer mit dem Handy am Steuer, in Ochsenhausen zwei, in Riedlingen fünf und in Ertingen einen.

Zwar stellte die Polizei im Jahr 2020 weniger Handyverstöße als 2019 fest, dennoch ist die Zahl mit 6.582 immer noch auf einem sehr hohen Niveau (-264, -vier Prozent) und auf dem zweithöchsten Stand der letzten fünf Jahre. Wer beim Fahren das Handy nutzt ist vom Verkehrsgeschehen abgelenkt. Selbst ein kurzer Blick auf das Handy ergibt einige Meter, die im Blindflug zurückgelegt werden. Das kann zu schweren Unfällen führen, weshalb die Polizei rät, sich nicht ablenken zu lassen. Weitere Tipps finden Sie im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

