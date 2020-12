Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoscheibe mit Pflasterstein eingeworfen

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Eine Handtasche auf dem Beifahrersitz war das Ziel unbekannter Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Tasche, die lediglich Weihnachtsgebäck, einen Kalender und einen Mund-Nasenschutz beinhaltete, war in der Bännjerstraße in einem Fahrzeug abgelegt. Der Dieb warf mit einem Pflasterstein die Seitenscheibe ein und entwendete die Tasche. Durch den Steinwurf entstand allerdings erheblicher Sachschaden im Fahrzeuginnern. Die Kriminalpolizei nahm den Sachverhalt auf und sicherte Spuren.

