POL-ST: Ochtrup, zwei Radfahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs, 21-Jähriger verletzt sich bei Sturz schwer

Ochtrup (ots)

Ein 21-jähriger Radfahrer aus Ochtrup ist am Montagmorgen (19.07.21) gegen 07.00 Uhr auf der Schützenstraße - auf Höhe der Kreuzung Alt-Metelener-Straße - von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Bordsteinkante geprallt. Dadurch kam der junge Mann zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv, der 21-Jährige hatte 2,5 Promille Alkohol im Blut. Ein weiterer Radfahrer war ebenfalls in Ochtrup unter Alkoholeinfluss unterwegs. Er fuhr am Sonntag (18.07.21) gegen 08.30 Uhr auf der Metelener Straße in Richtung stadtauswärts. Der 50-Jährige fiel Polizeibeamten zwischen der Straße Weiner und der Feldstraße auf, da deutliche Schlangenlinien fuhr. Auch er touchiert mit dem Rad einen Bordstein und stürzte. Der 50-jährige Ochtruper verletzte sich nicht. Nach dem Alkohol-Schnelltest durch "Pusten" wurde dem Ochtruper zusätzlich eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

