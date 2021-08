Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020821-586: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wipperfürth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 30 in Wipperfürth-Kreuzberg hat sich am Sonntagnachmittag (1. August) ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der Motorradfahrer, ein 35-Jähriger aus Wipperfürth, war gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße von Wasserfuhr kommend in Richtung Kreuzberg gefahren. Ihm entgegen kam eine 48-jährige Autofahrerin, die nach links in Richtung Vorderwurth abbiegen wollte und in Höhe der Einmündung stehen blieb, um den Motorradfahrer passieren zu lassen. Der Motorradfahrer verlor jedoch aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine; er kam zu Fall und rutschte gegen den stehenden PKW, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort brachte ihn ein Rettungswagen in das Wipperfürther Krankenhaus.

