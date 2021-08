Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020821-585: Motorroller gestohlen

Wipperfürth (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist auf der Lüdenscheider Straße ein Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 647MDH gestohlen worden. Der Motorroller hatte am Samstagabend (31. Juli) gegen 21.00 Uhr noch vor dem Haus an der Lüdenscheider Straße gestanden. Am 09.30 Uhr am Sonntag stellte der Eigentümer den Diebstahl fest. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

