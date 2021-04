Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Rheinau: Grünfläche und Schilf im Uferbereich des Rheinauer Sees in Brand geraten - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Am Montagabend, gegen 23.15 Uhr, geriet eine Grünfläche und Schilf im Uferbereich am Ostufer des Rheinauer Sees in Brand. Die Berufsfeuerwehr Mannheim ist derzeit mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Eine Gefahr für die Anwohner ist aktuell nicht gegeben. Über die Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell