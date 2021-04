Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 10. April 2021

Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen - Pkw kommt auf dem Dach zum Liegen

Cuxhaven. Am Freitagmorgen, den 09. April 2021, befuhr ein 18-jähriger Cuxhavener gegen 09.25 Uhr mit seinem Pkw BMW die Theodor-Heuss-Allee in Richtung Duhnen. In dem Fahrzeug befand sich als Beifahrerin eine 39-jährige Frau aus Cuxhaven. Eine 76-Jährige, ebenfalls in Cuxhaven wohnend, fuhr mit ihrem Pkw Audi von der Brockeswalder Chaussee bei ausgeschalteter Ampelanlage in den Kreuzungsbereich Brockeswalder Chaussee/Theodor-Heuss-Allee ein. Dabei übersah sie den von links kommenden vorfahrtberechtigten Pkw BMW. Die beiden Pkw kollidierten so stark, dass der Pkw Audi gekippt wurde und auf dem Dach zum Liegen kam. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Möglicherweise soll der Fahrer des Pkw BMW mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 35.000,- Euro.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Cuxhaven, Tel. 04721/573-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

Einbruchdiebstahl aus Einzelhandelsgeschäft

Hagen im Bremischen. Am Samstagmorgen, den 10. April 2021, wurde gegen 01.55 Uhr die Scheibe zum Verkaufsraum eines Einzelhandelsgeschäftes in der Straße "Döhrenacker" durch bislang unbekannte Täter eingeschlagen. Die Täter drangen in das Objekt ein und entwendeten aus den Räumlichkeiten zum Verkauf stehende Produkte. Die Täter entkamen unerkannt.

Gesucht werden Zeugen, die sich bitte bei der Polizei in Schiffdorf, Tel. 04706/948-0, oder der Polizeistation in Hagen, Tel. 04746/93116-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden mögen.

Mehrere Fälle von so genanntem "Enkeltrick" im Bereich der Polizeiinspektion Cuxhaven - Hoher Schaden im Bereich Polizeikommissariat Geestland

Am gestrigen Freitagnachmittag, den 09. April 2021, meldeten mehrere Anwohner aus dem gesamten Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion Cuxhaven, dass sie Anrufe von angeblichen Enkeln oder Enkelinnen bekommen hätten. Diese hätten, unter dem Vorwand einen Unfall gehabt zu haben, nach Geld verlangt.

In einem Fall in der Gemeinde "Wurster Nordseeküste" gab sich ein bisher unbekannter Anrufer als Neffe der Geschädigten aus. Ein weiterer männlicher, bisher unbekannter Täter erschien daraufhin an der Wohnanschrift. Die Geschädigte übergab ihm insgesamt 16.500 Euro Bargeld und Goldschmuck. Die unbekannte Person entfernte sich zügig in unbekannte Richtung. In der Nähe der Anschrift war Anwohnern ein silberner VW Golf mit Duisburger Kennzeichen sowie eine unbekannte männliche Person aufgefallen. Ob dieser Pkw oder die Person mit der Tat in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Person oder dem genannten Pkw machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland, Tel. 04743/928-0, zu melden.

Zwei Pkw ohne gültigen Versicherungsschutz

Geestland - OT Köhlen. Am Freitag, den 09. April, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 11.45 Uhr einen VW Transporter im Bereich Geestland, Ortsteil Köhlen. Geführt wurde das Fahrzeug von einem 70-jährigen Schiffdorder. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass für das Fahrzeug bereits seit März 2019 kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Kennzeichen wurden noch vor Ort entsiegelt.

BAB 27. Ebenfalls am Freitag, den 09. April, gegen 16.15 Uhr, wurde auf dem BAB27-Parkplatz Nesse, in Fahrtrichtung Cuxhaven, der Pkw eines 29-jährigen Bremerhaveners kontrolliert. Auch für diesen Pkw bestand kein Versicherungsschutz mehr. Die Kennzeichen wurden ebenfalls entsiegelt.

