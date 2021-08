Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 020821-588: Motorroller übersehen - Fahrer erlitt schwere Verletzungen

Bergneustadt (ots)

Nach einem Unfall auf der Kölner Straße musste am Montagnachmittag (2. August) der Fahrer eines Motorrollers mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 56-jährige Bergneustädter war gegen 15.00 Uhr mit seinem Motorroller auf der Kölner Straße aus Richtung Derschlag kommend in Richtung Bergneustadt gefahren. Ein Autofahrer, der von einem Parkplatz aus auf die Kölner Straße einfahren wollte, übersah den Roller. Es kam zu einer leichten Kollision, wobei der Rollerfahrer so unglücklich stürzte, dass er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Notarzt behandelte den Verunglückten am Unfallort, bevor ein Rettungswagen ihn in ein Krankenhaus brachte.

