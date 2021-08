Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040821-591: Fußgängerin angefahren

Radevormwald (ots)

Schwere Verletzungen hat am Dienstag (3. August) eine 52-jährige Radevormwalderin erlitten, die auf der Kaiserstraße von einem rückwärtsfahrenden Auto erfasst wurde. Gegen 12 Uhr hatte eine 21-jährige Autofahrerin aus Radevormwald auf der Kaiserstraße angehalten, um rückwärts in eine Parklücke zu setzen. Dabei erfasste sie eine 52-jährige Fußgängerin, die hinter dem Auto die Straße überqueren wollte. Die Fußgängerin erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass ein Rettungswagen sie zur Behandlung in das Schwelmer Krankenhaus brachte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell