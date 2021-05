Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall, Fußgängerin schwer verletzt

Lengerich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Tecklenburger Straße ist am Freitagmittag (07.05.21) gegen 13.30 Uhr eine 64-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Frau aus Lengerich wollte an der Fußgängerfurt die Tecklenburger Straße in Richtung Martin-Luther-Straße überqueren. Zur gleichen Zeit bog ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Lengerich mit seinem grünen Mitsubishi von der Martin-Luther-Straße nach links in die Tecklenburger Straße ab. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge die 74-Jährige. Es kam zur Kollision. Die 74-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der 36-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 800 Euro. Die rechte Fahrspur der Tecklenburger Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Versorgung der Verletzten zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell