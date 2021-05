Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Saerbeck (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache hat am Samstag (08.05.21) gegen 13.35 Uhr ein Motorradfahrer an der Kreuzung Heckebau/Kreuzkamp die Kontrolle über seine BMW-Maschine verloren. Der 53-Jährige aus Ibbenbüren stürzte und blieb schließlich auf dem Gehweg liegen. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

