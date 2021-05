Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Verkehrsunfallflucht

Lotte (ots)

Am Mittwoch (05.05.21) ist in der Zeit zwischen 03.30 Uhr und 12.15 Uhr in Büren auf einem Parkplatz an der Landwehrstraße 53 ein weißer VW UP durch ein unbekanntes Fahrzeug an der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstanden Schaden - Kratzer und Lackabrieb - zu kümmern. Der VW stand auf dem Parkplatz der dortigen Bäckerei. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei in Ibbenbüren bittet Zeugen, die von der Sachbeschädigung etwas mitbekommen haben oder die Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, sich unter Telefon 05451/591-4315 zu melden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell