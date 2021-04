Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Fahrraddieb und Einbrecher in Haft (Nürtingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nürtingen (ES):

Das Telefonieren beim Fahrradfahren ist einem 32-Jährigen im Lauf der vergangenen Woche zum Verhängnis geworden. Zwischenzeitlich ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Nürtingen gegen den polizeibekannten Mann wegen des Verdachts mehrerer besonders schwerer Fälle des Diebstahls. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, war der 32-Jährige im Stadtteil Neckarhausen einer Polizeistreife aufgefallen, weil er auf dem Fahrrad mit dem Handy telefoniert hatte. Als er kontrolliert werden sollte, ergriff der Radler sofort die Flucht, konnte aber im Rahmen der weiteren Fahndung wenig später in einem Gewächshaus versteckt angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Wie sich bei den nachfolgenden Ermittlungen herausstellte, war das von ihm benutzte Fahrrad Mitte April dieses Jahres in Nürtingen gestohlen worden und zur Fahndung ausgeschrieben. Bei der anschließenden, richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung konnten die Fahnder zahlreiche Gegenstände auffinden und sicherstellen, die nach derzeitigem Stand aus etwa 30 Kellereinbrüchen im Nürtinger Stadtgebiet in den letzten Monaten stammen dürften.

Der 32-Jährige wurde am Donnerstagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der türkische Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlung zu dem aufgefundenen Diebesgut dauern an. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell