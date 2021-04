Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Unfälle, Auseinandersetzung nach Aufzug, Polizeibeamte beleidigt und beworfen, Widerstand geleistet

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer kam es am Samstagmittag, gegen 13.40 Uhr, auf der K6729, zwischen Pfullingen und Gönningen. Der 57-jährige Lenker des Kraftrades Suzuki befuhr hinter dem 21-jährigen Lenker des Pkw VW Scirocco, die Kreisstraße in Fahrtrichtung Gönningen. Der 21-Jährige musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen, was der Motorradfahrer zu spät bemerkte, so dass er eine Vollbremsung einleiten musste und hierbei die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Der 57-Jährige stürzte infolge dessen nach rechts auf die Fahrbahn und rutschte mitsamt dem Kraftrad hinten auf den Pkw auf. Der Motorradfahrer kam mit leichten Verletzungen in eine nahe gelegene Klinik. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4000 Euro.

Baltmannsweiler (ES): Polizeibeamte angepöbelt, beleidigt und beworfen

Nachdem eine Anwohnerin am späten Samstagabend kurz vor Mitternacht der Polizei eine Ruhestörung durch Partylärm aus dem Bereich des Festplatzes an der Schorndorfer Straße mitteilte, erfolgte kurze Zeit später eine entsprechende Kontrolle durch eine Streife des Polizeireviers Esslingen. Trotz der aktuell geltenden Ausgangsbeschränkung stießen die Beamten kurze Zeit später an der Skateranlage auf eine vierköpfige Personengruppe Heranwachsender, die Alkohol konsumierten. Nach Aufnahme aller Personalien, die auch Anzeigen wegen Verstöße gegen die Corona-Verordnung zur Folge haben, wurden gegen zwei 20-Jährige, einer 22-Jährigen und einer 18-Jährigen Platzverweise ausgesprochen. Die beiden 20-jährigen Esslinger kamen dieser Aufforderung jedoch nicht nach und fingen nun an, die beiden Beamten, welche sich auf dem Weg zu ihrem abgestellten Streifenwagen machten, lautstark aufs Übelste zu beleidigen und drohten Ihnen auch Schläge an. Zwei nun weitere herannahende, bislang unbekannte männliche Personen, solidarisierten sie sich kurzzeitig gegen die Polizei. Kurz vor Eintreffen weiterer Einsatzfahrzeuge entfernten sich die beiden unbekannten Personen wieder, während die beiden Aggressoren beim Eintreffen einer weiteren Streifenbesatzung die Flucht ergriffen. Einer der beiden Aggressoren warf daraufhin eine Glasflasche in Richtung eines Polizeibeamten und traf diesen am Bein. Hierdurch wurde dieser zum Glück nur leicht verletzt. Bei der anschließenden Festnahme versuchte er erfolglos nach den Beamten zu schlagen und zu treten, leistete dabei aber erheblichen Widerstand. Sein Begleiter konnte widerstandlos festgenommen werden. Gegen die beiden Esslinger wurden umfangreiche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Aichtal (ES): Verkehrsunfall mit Roller - 1 Schwerverletzte

Eine 68 Jahre alte Fahrerin eines Kleinkraftrades Peugeot ist am Samstagnachmittag gegen 13:20 Uhr auf der K 1222 zwischen Aichtal-Grötzingen und Wolfschlugen schwer verletzt worden. Die 68-jährige befuhr die Kreisstraße in Richtung Wolfschlugen. Hinter dieser fuhr die 38-jährige Lenkerin eines BMW 1er. Beide Fahrzeuglenkerinnen versuchten einen am rechten Fahrbahnrand fahrenden Fahrradfahrer zu überholen. Hierbei kam die 68-jährige in Kontakt mit dem BMW und stürzte hierdurch. Durch den Sturz verletzte sich diese so schwer, dass sie mit einem verständigten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Weiterhin waren noch ein Rettungswagen und ein weiterer Notarzt im Einsatz. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger beauftragt. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Filderstadt (ES): Motorradfahrer gestürzt und verletzt

Schwer verletzt wurde ein 25-jähriger Motorradfahrer am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Filderstadt- Sielmingen. Der 25-jährige befuhr am Samstagabend gegen 18 Uhr, die Sielminger Straße zwischen Filderstadt- Sielmingen und Wolfschlugen. Vermutlich auf Grund eines Fahrfehlers, kam der Motorradfahrer zu Fall, rutschte zunächst über die Fahrbahn, bevor er im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort in einer Wiese zum Liegen kam. Durch den Unfall erlitt der Fahrer schwere Verletzungen, weshalb er mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurde. Durch den Unfall wurden ein Verkehrszeichen sowie ein Leitpfosten beschädigt. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro, welches in der Folge abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme kam es vor Ort zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Tübingen (TÜ): Körperliche Auseinandersetzungen in der Innenstadt

Am Samstag kam es in Tübingen am Rande eines Infostandes kurdischer Mitbürger zu Beleidigungs- und Körperverletzungsdelikten und zu einem spontanen Aufzug in der Innenstadt. An der ordnungsgemäß angemeldeten Versammlung auf dem Holzmarkt unter dem Motto: "Freiheit für politische Gefangene, stoppt den Krieg des Erdogan Regimes gegenüber Minderheiten, gegenüber dem Kurdischen Volk" nahmen auch Angehörige der linken Szene teil. Bereits um ca. 16.00 Uhr kam es etwas abseits der Versammlung zu einer Auseinandersetzung, als eine ungefähr 10-köpfige Gruppe zwei zuvor an dem Versammlungsort vorbeigehende Passanten körperlich anging. Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Tübingen-Innenstadt unter der Telefonnummer 07071/56515-0 in Verbindung zu setzen. Als die Versammlung gegen 17.30 Uhr beendet wurde, formierte sich aus ca. 30 Veranstaltungsteilnehmern ein Aufzug, welcher über das Lustnauer Tor auf die Mühlstraße zog. An der Einmündung zur Gartenstraße entwickelte sich zunächst eine Auseinandersetzung mit einer Autofahrerin. Durch weitere hinzukommende Passanten kam es in der Folge zu Körperverletzungsdelikten und Beleidigungen zwischen den ursprünglichen Versammlungsteilnehmern und einer mittlerweile anwesenden türkischen Gruppierung. Nur durch weitere hinzugerufene Polizeikräfte konnten die rivalisierenden Gruppen getrennt und die Situation beruhigt werden. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen

Tübingen (TÜ): Bei Personenkontrolle Widerstand geleistet

Erheblichen Wiederstand geleistet und die eingesetzten Polizisten beleidigt hat ein 40-jähriger Mann am Samstagabend in der Tübinger Innenstadt. Der Mann war Teil einer Personengruppe, die auf Grund mehrerer Verstöße gegen die aktuelle Corona Verordnung, gegen 20.50 Uhr in der Judengasse einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Hierbei legte der 40-jährige sofort ein unkooperatives Verhalten an den Tag und begann unerlaubterweise damit, die polizeilichen Maßnahmen in Bild und Ton aufzunehmen. Die Aufforderung dies zu unterlassen wurden von dem Mann ebenso missachtet, wie auch die Aufforderung sich auszuweisen. Stattdessen begann er nun damit lautstark umher zu schreien, um so die Aufmerksamkeit von umstehenden Passanten und Anwohnern auf sich zu ziehen. Weiterhin riss er sich mehrfach von den ihn kontrollierenden Polizisten los und begann erneut die Situation mittels Smartphone aufzuzeichnen. Im weiteren Verlauf konnte der Herr schließlich angehalten und kontrolliert werden, wobei er die eingesetzten Polizisten noch mit Beleidigungen überzog. Die entsprechenden Strafanzeigen wurden aufgenommen. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Tübingen (TÜ): Crêpes Stand abgebrannt

Vollständig abgebrannt ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Crêpes Stand in der Tübinger Innenstadt. Gegen 01.40 Uhr wurde durch einen Passanten der Brand des Standes in der Kirchgasse gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Polizeistreife war der Verkaufswagen bereits vollständig abgebrannt, die glühenden Reste wurden mit einem Pulverlöscher abgelöscht. Die Feuerwehr Tübingen kam mit einem Fahrzeug und 9 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. An dem Crêpes Stand entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Hechingen (ZAK): Brandstiftung an Jagdeinrichtung

Am Samstagabend gegen 23:08 Uhr, ist es an einem Feldweg in der Verlängerung der Tobelstraße zu einem Brand eines Hochsitzes gekommen. Die Hechinger City-Streife bemerkte bei einem Kontrollgang den brennenden Ansitz und informierte umgehend die Polizei und Feuerwehr. Letztere konnte den Brand zwar löschen, jedoch ist die Jagdeinrichtung nicht mehr zu gebrauchen. Wer das Feuer entfacht hat oder ob dies fahrlässig passierte ist bislang nicht bekannt. Der entstandene Schaden wird auf über 500 EUR beziffert. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Straßberg (ZAK): Fehler beim Abbiegen - 1 Leichtverletzter

Der 64 Jahre alte Fahrer eines VW Passat ist bereits am Freitagnachmittag gegen 16:10 Uhr bei einem Unfall an der Einmündung der B 463 mit der Winterlinger Straße leicht verletzt worden. Der 64-jährige befuhr die Winterlinger Straße und wollte an der Einmündung nach rechts auf die B 463 in Richtung Albstadt abbiegen. Während des Abbiegevorgangs kam er zu weit nach links auf den Fahrstreifen der Linksabbieger. Dort fuhr aus Richtung Albstadt ein 47-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine und wollte an der Einmündung nach links in die Winterlinger Straße abbiegen. Auf der B 463 kam es zum Zusammenstoß. Durch den verständigten Rettungsdienst, der mit einem Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort war, musste der 64-jährige in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro.

