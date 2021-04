Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle; Waldbrand; Raser unter Drogen ohne Führerschein; Diebstähle aus Pkw; Einbrüche;

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Beim Überholen auf die Gegenfahrbahn geraten? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag auf der L 230, zwischen der Abfahrt B 312 und Schloss Lichtenstein ereignet hat, sucht das Polizeirevier Pfullingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 52-Jähriger gegen 14.45 Uhr mit seinem Porsche Cayenne auf der Landesstraße von der B 312 kommend, in Richtung Schloss Lichtenstein unterwegs. Auf der Strecke soll er einen Radfahrer überholt haben und dabei zu weit nach links auf die Gegenfahrspur geraten sein. Ein entgegenkommender 42-jähriger Motorradfahrer musste um eine Kollision zu vermeiden mit seiner BMW so weit nach rechts ausweichen, dass er von der Fahrbahn abkam und stürzte. Während der Biker unverletzt blieb, erlitt seine 46-jährige Sozia einen Schock, der vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurde. Der Sachschaden an der BMW wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Da beide Unfallbeteiligten jeweils abweichende Angaben zum Unfallhergang machen, sucht das Polizeirevier Pfullingen neben Zeugen insbesondere nach dem Fahrradfahrer, der zu genannten Zeit auf der beschriebenen Strecke unterwegs war. Polizeirevier Pfullingen, Telefon 07121/9918-0. (cw)

Gomadingen (RT): Pedelec-Fahrer gestürzt

Mit schweren Verletzungen ist ein 67-jähriger Pedelec-Fahrer am Sonntagnachmittag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Gegen 16 Uhr war der Mann auf einem geschotterten Waldweg vom Scheurenberg talwärts in Richtung Husarensprung unterwegs, als er unterhalb des Schlosses Grafeneck sein Rad offenbar überbremste und zu Boden stürzte. Trotz eines getragenen Fahrradhelms zog sich der 67-Jährige Kopfverletzungen zu. (rn)

Hayingen (RT): Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Alleinbeteiligt gestürzt und dabei schwer verletzt hat sich eine Pedelec-Fahrerin am Sonntagnachmittag in Hayingen. Gegen 15 Uhr befuhr die 48-Jährige mit ihrem Rad einen geteerten Nebenweg der L 249 von Ehestetten kommend in Richtung Hayingen. Auf Höhe der Einmündung in Richtung Maxfelden bremste die Frau und stürzte dabei über das Vorderrad zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Versorgung und Beobachtung in eine Klinik. (rn)

Bad Urach (RT): Waldbrand am Steilhang

Ein Waldbrand am Sonntagnachmittag zwischen Bad Urach und Seeburg oberhalb der Georgii-Siedlung hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine Waldfläche am Hang unterhalb des Kunstmühlefelsens in Brand. Kurz nach 14 Uhr alarmierten mehrere Zeugen die Feuerwehr, nachdem sie den Rauch entdeckt hatten. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von 1,5 bis zwei Hektar aus. Mit rund 120 Feuerwehrleuten bekämpften die Feuerwehr Bad Urach mit allen Abteilungen und die Feuerwehr Münsingen die Flammen in dem steilen und unwegsamen Gelände. Mit der Übertragung von Bildern zur besseren Übersicht über die Ausbreitung des Brandes unterstützte der Polizeihubschrauber. Gegen 16.30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle und gegen 18 Uhr komplett gelöscht. Kurz vor 19 Uhr entdeckte der Polizeihubschrauber bei einem erneuten Flug ein Glutnest, das durch die Feuerwehr sofort abgelöscht wurde. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis circa 22.30 Uhr. Der Rettungsdienst und die Bergwacht unterstützten den Einsatz ebenfalls mit zahlreichen Kräften. Die B465 musste während der Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden. Mitarbeiter der Straßenmeisterei richteten örtliche Umleitungen ein. (sm)

Bad Urach (RT): Viele Verstöße begangen

Eine ganze Reihe an Anzeigen erwartet einen Pkw-Lenker nach einem Geschwindigkeitsverstoß am Samstagabend auf der B 465. Der 25-Jährige war kurz nach 18.30 Uhr mit einem Mercedes auf der Bundesstraße von Münsingen herkommend in Richtung Bad Urach unterwegs. Der Fahrer wurde hierbei von den Polizeibeamten mit überhöhter Geschwindigkeit mit einem Lasermessgerät gemessen und sollte an der Abzweigung nach Rietheim angehalten werden. Der Mercedes-Lenker missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Polizisten und fuhr beschleunigend davon. In Seeburg konnte das flüchtende Fahrzeug von einer Polizeistreife angehalten werden. Zu ihrem Erstaunen bemerkten die Beamten, dass ein Fahrerwechsel stattgefunden hatte und eine Frau am Steuer saß. Der zuvor gefahrene Mann saß auf dem Beifahrersitz. Er räumte den Täuschungsversuch sofort ein. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Vortest verlief positiv. Weiterhin bemerkten die Polizisten, dass der 25-Jährige sich für seinen Zwillingsbruder ausgab und dessen Führerschein aushändigte. Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann selbst nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Neben Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen des Geschwindigkeitsverstoßes sowie falscher Angaben der Personalien und Nichtbeachtens der Anhaltezeichen erwarten den Beschuldigten auch Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Missbrauchs von Ausweispapieren. (ms)

Wannweil (RT): Kollision in Kreisverkehr

Am Sonntagvormittag hat sich in Wannweil eine Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer ereignet. Eine 50 Jahre alte Lenkerin eines Ford Focus befuhr gegen elf Uhr die Degerschlachter Straße in Richtung Hauptstraße. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr missachtete die Frau die Vorfahrt eines 64-jährigen Bikers, worauf es zum Zusammenstoß mit diesem kam. Der Zweiradfahrer stürzte von seiner Triumph und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Seine Maschine rutschte gegen eine Verkehrsinsel sowie ein Verkehrszeichen und blieb mehrere Meter nach der Kollision liegen. Mit dem Rettungswagen wurde der 64-Jährige in eine Klinik eingeliefert. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit schätzungsweise 5.000 Euro. (mr)

Ostfildern (ES): Radlerin gestürzt

Zwischen Stockhausen und Scharnhausen ist am Sonntagmittag eine Pedelec-Lenkerin zu Fall gekommen und dabei schwer verletzt worden. Gegen 12.30 Uhr war die 58-Jährige auf dem sogenannten Königssträßchen unterwegs und stürzte. Aufgrund ihrer dabei erlittenen Verletzungen musste sie in einer Klinik stationär aufgenommen werden. (mr)

Kirchheim (ES): Diebstähle aus Pkw und von Fahrradzubehör

Bislang unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Sonntag ihr Unwesen im Stadtteil Ötlingen getrieben. In der Zeit von 22 Uhr bis sechs Uhr entwendeten sie aus drei vermutlich unverschlossenen Pkw in der Halden-/Tobelstraße und dem Asternweg eine Sonnenbrille, eine Tasche mit Kleidungsstücken sowie persönlichen Gegenständen des Besitzers und ein Navigationssystem. Vermutlich dieselben Täter schlugen in der Johannes-Kepler-Straße an einem Auto die Seitenscheibe ein und nahmen eine im Fahrzeug liegende Handtasche mit. In der Haldenstraße wurde zudem von einem im Freien stehenden Fahrrad der Fahrradcomputer gestohlen. Mehrere für die Täter wertlose Gegenstände konnten im Laufe des Tages von Anwohnern und Passanten in umliegenden Straßen aufgefunden werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Ladengeschäft auf dem Postplatz ist in der Nacht zum Montag von Einbrechern heimgesucht worden. Gegen 1.40 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte gewaltsam Zutritt in das Geschäft und durchsuchten dieses nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Nürtingen (ES): Rotlicht missachtet

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag an der Kreuzung Oberboihinger Straße / Hochenwiesenstraße / Rümelinstraße ereignet hat. Ein 67-Jähriger war gegen 17.30 Uhr mit seiner Yamaha auf der Hochwiesenstraße unterwegs und wollte die Kreuzung zur Oberbohinger Straße geradeaus in Richtung Rümelinstraße queren. Dabei missachtete er das für ihn geltende Rotlicht. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem von rechts kommenden VW Polo, der bei Grün in die Kreuzung eingefahren war. Der Biker, die 69-Jahre alte Fahrerin des Polo und deren 73-jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. An beiden schon älteren Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): In Kindergarten eingebrochen

Vermutlich auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der über das vergangene Wochenende in den Kindergarten in der Lichtensteinstraße eingebrochen ist. Zwischen Freitag und Montag, 6.45 Uhr, hebelte der Einbrecher Zugangstüren auf und durchsuchte nachfolgend in den Räumen die Schränke und Schubladen. Da dort aber weder Bargeld noch sonstige Wertsachen aufbewahrt werden, dürfte er derzeitigen Erkenntnissen zufolge ohne Beute wieder abgezogen sein. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Wendlingen (ES): Radfahrer schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 74-Jähriger beim Sturz von seinem Fahrrad am Sonntagvormittag in der Kirchheimer Straße zugezogen. Gegen 10.45 Uhr war der Mann mit seinem Rad auf der Straße unterwegs und stürzte aus noch unbekannter Ursache zu Boden. Ein Notarzt und der Rettungsdienst versorgten den Verletzen, der im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. (rn)

Gomaringen (TÜ): Bei Sturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Radler am Sonntagmittag bei einem Sturz zugezogen. Der 69-Jährige befuhr mit seinem Pedelec gegen 13.20 Uhr einen Feldweg in Verlängerung der Alteburgstraße in Richtung Gomaringen und kam den derzeitigen Ermittlungen zufolge bei einem Bremsmanöver zu Fall. Er musste im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (mr)

Albstadt (ZAK). Einbruch in Ebingen

In Ebingen hat am Sonntagvormittag ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Zwischen zehn Uhr und elf Uhr drang der Unbekannte über einen Balkon in eine Obergeschosswohnung im Buchenweg ein und suchte nach Wertvollem. Mit einem Computer machte er sich im Anschluss aus dem Staub. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt. (mr)

Rangendingen (ZAK): Motorradfahrer übersehen

Nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben ist ein 34-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Grosselfinger-/ Hechinger Straße. Kurz vor 15 Uhr war ein 57-Jähriger mit seinem Triumph Spitfire auf der Grosselfinger Straße in Richtung Hechinger Straße unterwegs und wollte an der dortigen Einmündung nach links abbiegen. Dabei übersah er den von dort kommenden 34-Jährigen auf seiner Suzuki. Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Der Triumph musste abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst war vorsorglich hinzugezogen worden. (rn)

Hechingen (ZAK): Fußgänger von Pkw erfasst

Auf der Stillfriedstraße ist es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 17.25 Uhr befuhr die 18-jährige Lenkerin eines VW Golf die Straße in stadtauswärtiger Richtung, als sie auf Höhe einer Bushaltestelle mit einem von links auf die Fahrbahn rennenden 15-Jährigen kollidierte. Der Jugendliche erlitt dabei Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes und wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden am Golf beläuft sich auf etwa 100 Euro. (rn)

Bisingen (ZAK): In Bäckerei eingebrochen (Zeugenaufruf)

In eine Bäckerei in der Heidelbergstraße sind Unbekannte zwischen Samstag und Montag eingebrochen. Gegen 7.45 Uhr wurde entdeckt, dass die Einbrecher die Eingangstüre zum Verkaufsraum aufgehebelt hatten. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie auf einen Tresor, den sie komplett mitgehen ließen. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft, dass die Einbrecher beim Abtransport ihrer Beute möglicherweise beobachtet wurden. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bisingen, Telefon 07476/9433-0. (cw)

