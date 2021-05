Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verbotenes Wenden auf der B70

Bild-Infos

Download

Rheine (ots)

Auf der Bundesstraße 70 haben Polizisten am Freitagmorgen (07.05.) bei einer Kontrolle innerhalb von einer halben Stunde fünf Fahrzeugführer festgestellt, die auf der Fahrbahn wendeten. Aufgrund der Baustelle an der Anschlussstelle Rheine-Nord können Fahrzeugführer, die aus Richtung Lingen kommen, aktuell nur in Richtung Neuenkirchen weiterfahren. Die Fahrzeugführer haben zwischen den Anschlussstellen Rheine-Nord und Bentlage/Zoo auf der Fahrbahn gewendet, weil sie in das Gewerbegebiet Rheine-Nord fahren wollten. Die Polizei warnt eindringlich vor solchen gefährlichen Fahrmanövern. Fahrzeugführer, die aus Lingen kommen, können an der Anschlussstelle Bentlage/Zoo die Bundesstraße verlassen und am dortigen Kreisverkehr wieder in Richtung Rheine-Nord auf die Bundesstraße 70 auffahren. Die fünf Fahrzeugführer, die am Freitagmorgen festgestellt wurden, erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, 2 Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell