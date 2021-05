Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Greven, Eigentümer von Diebesgut gesucht

Emsdetten, Greven (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei weiteres Diebesgut von Autoaufbrüchen sichergestellt. Vermutlich stammen die Wertgegenstände von Diebstählen in Emsdetten und Greven-Reckenfeld, die im Zeitraum November 2020 bis Januar 2021 begangen wurden. Die Polizei sucht nun die Eigentümer der auf den Fotos abgebildeten Gegenstände. Es kann durchaus sein, dass den Eigentümern gar nicht bewusst ist, dass die Täter aus ihrem Fahrzeug Gegenstände entwendet haben oder sie haben es nicht zur Anzeige gebracht. Im Zuge der weiteren Ermittlungen bittet die Polizei die Eigentümer der Gegenstände, sich zu melden. Auch Zeugen, die Hinweise zu den Gegenständen geben können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

