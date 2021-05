Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Unbekannte Täter beschädigten vier Pkw und stehlen Gegenstände

Rheine (ots)

Am Oskar-Schindler-Ring in Gellendorf haben unbekannte Täter mehrere Pkw beschädigt und Gegenstände aus den Wagen entwendet. Die Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen Dienstag (04.05.21), 18.00 Uhr, und Mittwoch (05.05.21), 20.20 Uhr. Ersten Erkenntnissen zufolge verletzten sich der oder die Täter beim gewaltsamen Eindringen in eines der Fahrzeuge. Bei dem Tatort handelt es sich um das ehemalige Kasernengelände. Auf dem Privatgelände befinden sich mehrere Hallen. Die vier betroffenen Wagen waren zwischen Containern geparkt, die an den Hallen aufgestellt sind. Die Unbekannten überwanden auf bisher unbekannte Weise einen Zaun, der das Gelände umgibt. Anschließend beschädigten sie die Fahrzeuge und entwendeten Fahrzeugteile. Es wird von einem Gesamtsachschaden in Höhe eines hohen vierstelligen Eurobetrags ausgegangen. An einem dunkelblauen Audi A4 wurden unter anderem die Rückleuchten und das Kofferraumschloss entwendet. Darüber hinaus hebelten die Täter die Beifahrertür auf. Von einem schwarzen Jaguar, S-Type, stahlen die Unbekannten das Frontemblem sowie Abdeckklappen der Frontstoßstange. Auch wurde der Lack zerkratzt. Ein roter 944-Porsche wurde ebenfalls stark beschädigt. Die Täter hinterließen an mehreren Stellen Kratzer im Lack. Bei dem vierten Fahrzeug handelt es sich um einen beige-braunen VW-Transporter. Hier stahlen die Täter unter anderem das hintere Kennzeichen sowie ein VW-Emblem. Außerdem beschädigten sie die Beifahrerseite und zerschnitten den Beifahrersitz. Beim Aufbruch des VW-Transporters verletzten sich der oder die Täter offenbar. Die Polizei stellte am Tatort entsprechende Spuren fest. Weitere Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Rheine nimmt Hinweise von Zeugen, die zur Tatzeit etwas Auffälliges beobachtet haben oder die Angaben zu den Tätern machen können, entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell