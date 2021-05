Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Unfall, zwei Leichtverletzte, Vollsperrung der Hohner Straße

Lienen (ots)

Die Hohner Straße in Holzhausen ist am Mittwochnachmittag (05.05.21) zeitweise in beide Richtungen gesperrt worden. Dort hatte sich gegen 15.20 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 28-jährige Autofahrerin aus Lienen fuhr mit einem grauen Seat auf der Hohner Straße in Richtung Kattenvenne. In einer langgezogenen Rechtskurve hatte eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Handrup (Kreis Emsland) aufgrund eines starken Hagelschauers mit ihrem silberfarbenen Mazda am rechten Fahrbahnrand angehalten. Die 28-Jährige überholte das Auto der Handruperin, das kurz vor der Einmündung Paradiesweg hielt. In diesem Moment kam der 28-Jährigen eine 72-jährige Autofahrerin aus Lienen in einem gelben Smart entgegen. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurden sowohl die Seat-Fahrerin als auch die Smart-Fahrerin leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro. Die Hohner Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell