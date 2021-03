Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Garageneinbruch

Gescher (ots)

Auf einen Beamer und ein Stereo Cinema Set hatten es Unbekannte in Gescher abgesehen. Die Täter drangen zischen dem 15.03. und dem 29.03.2021, 08.30 Uhr gewaltsam in eine Garage auf einem Hof in der Bauerschaft Tungerloh-Capellen ein. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

