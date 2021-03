Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pedelecfahrer verletzt

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 80-Jähriger am Dienstagmittag erlitten. Der Gescheraner war gegen 12.10 Uhr mit seinem Pedelec auf der Frieterhofstraße unterwegs, als eine 79-Jährige seinen Weg kreuzte. Die Autofahrerin aus Gescher befuhr den verkehrsberuhigten Bereich der Straße Am Davos und wollte nach links auf die Frieterhofstaße abbiegen. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge wobei der Radfahrer stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 500 Euro. Grundsätzlich hat der Verkehr auf der Frieterhofstraße Vorfahrt.

