Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, mehrere Diebstähle aus Kfz

Emsdetten (ots)

In Emsdetten hat es seit Dienstagabend (04.05.21) mehrere Diebstähle aus Pkw gegeben. An der Lore-Schill-Straße entwendeten unbekannte Täter am Mittwoch (05.05.21) in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 17.30 Uhr das Multimediasystem aus einem Firmenfahrzeug. Wie die Täter in den grauen Skoda Superb gelangten, ist unklar. An der Straße Diemshoff haben Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag (04.05.21), 22.00 Uhr, und Mittwoch, 13.00 Uhr, die Seitenscheibe eines schwarzen 5er BMWs eingeschlagen. Die Täter entwendeten diverse Fahrzeugteile aus dem Armaturenbrett sowie aus der Mittelkonsole. Täterhinweise liegen nicht vor. Ebenfalls an der Straße Diemshoff haben unbekannte Täter einen grauen Volvo beschädigt, um die LED-Frontscheinwerfer zu entwenden. Darüber hinaus wurde aus dem Fahrzeuginneren eine Geldbörse gestohlen. Wie die Täter in das Auto gelangten, ist unklar. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 21.30 Uhr, und Mittwoch, 07.30 Uhr. In einem dritten Fall wurden an der Straße Diemshoff in der Zeit zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 07.30 Uhr, die Frontscheinwerfer eines schwarzen BMW-Minis entwendet. Darüber hinaus wurde die rechte Seitenscheibe eingeschlagen. Unbekannte Täter bauten die Mittelkonsole des Wagens aus. Täterhinweise sind nicht vorhanden. Die Polizei in Emsdetten nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell