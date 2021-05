Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall, Radfahrerin schwer verletzt

Greven (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Emsdettener Straße/Einmündung Stettiner Straße hat eine Radfahrerin am Donnerstagmorgen (06.05.21) gegen 08.30 Uhr schwere Verletzungen erlitten. Eine 56-jährige Autofahrerin aus Greven fuhr mit einem blauen Opel auf der Stettiner Straße in Richtung Emsdettener Straße. Dort beabsichtigte sie nach rechts auf die Emsdettener Straße in Fahrtrichtung Greven abzubiegen. Sie bremste ihren Wagen zunächst bis zum Stillstand ab. Als sie wieder anfuhr, um auf die Emsdettener Straße zu fahren, kam von rechts eine 60-jährige Grevenerin auf ihrem Fahrrad angefahren. Sie fuhr auf dem gemeinsamen, für beide Fahrtrichtungen geltenden Rad- und Fußweg von Greven in Richtung Reckenfeld. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah die 56-Jährige die Radfahrerin - es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die 60-Jährige schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell