Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Kiosk, Scheibe an Eingangstür eingeschlagen

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Mittwoch (05.05.21), 19.00 Uhr, und Donnerstag (06.05.21), 11.15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk an der Kirchstraße verschafft. Ersten Erkenntnissen zufolge versuchten die Täter zunächst, die Eingangstür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen sie eine Fensterscheibe der Eingangstür auf unbekannte Art und Weise ein. So gelangten die Unbekannten ins Innere. Dort durchsuchten sie im Verkaufsraum mehrere Regale sowie den Tresen. Sie entwendeten dem Geschädigten zufolge Gegenstände im Wert eines höheren vierstelligen Eurobetrags - darunter Tabak, Shishas und Alkohol. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Die Polizei in Emsdetten nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02572/9306-4415.

