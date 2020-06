Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen: Vor Führerscheinprüfung betrunken Auto gefahren

Hildesheim (ots)

Giesen-Groß Förste (kop) In der Nacht vom 27. auf den 28. Juni fiel einer zivilen Polizeibesatzung die auffällige Fahrweise eines Autofahrers auf. Dieser fuhr in "Schlangenlinien" mit seinem PKW auf der B6 von Sarstedt Richtung Hildesheim. Der in Groß Förste durchgeführte Atemalkoholtest ergab bei dem 35-jährigen Sarstedter einen Wert von 1,15 Promille. Es stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, sondern die Führerscheinprüfung kurz bevorstand. Seinen Audi habe er aber schon ein erstes Mal "ausfahren" wollen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell