Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, versuchter Einbruch in Bäckerei

Tecklenburg (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstag (06.05.21), 18.00 Uhr, und Freitag (07.05.21), 07.00 Uhr, versucht, in eine Bäckerei an der Dörenther Straße in Brochterbeck einzubrechen. Anhand der Spurenlage konnte festgestellt werden, dass die unbekannten Täter mit einem Hebelwerkzeug ein zur Straße ausgerichtetes Fenster aufhebeln wollten. Entweder hielt das Fenster dem Einbruchsversuch stand oder die Täter wurden bei der Tatausführung gestört. Denn ins Innere des Gebäudes gelangten sie offenbar nicht. Das Fenster wurde bei den Hebelversuchen stark beschädigt. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515 entgegen.

