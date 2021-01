Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand einer Doppelgarage in Mehren

'Mehren'Mehren (ots)

In der Nacht zum 09.01.2021, gegen 02.55 Uhr, kam es zu einem Brand einer freistehenden Doppelgarage in der Kapellenstraße von Mehren. Durch den Brand wurde die komplette Garage mit Werkzeugen und einem darin abgestellten alten Auto zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 EUR beziffert. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Daun, Mehren und Schalkenmehren, ein Rettungswagen sowie eine Streife der Polizeiinspektion Daun.

