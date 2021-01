POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 08.01.2021

Polizeidirektion Wittlich

Ereignis: Unbekannter schlägt Mann mit Schnapsflasche auf Kopf

Ort: Gerolstein, Brunnenstraße

Zeit: 07.01.2021, 17.50 Uhr

Am gestrigen Nachmittag gerieten zwei Männer im Kassenbereich des Norma-Markts ,Rondell, aneinander. Möglicherweise hatte sich in der Warteschlange einer der beiden Herren vorgedrängelt. Laut Zeugen habe dann der hinten stehende Herr seinem Vordermann unvermittelt eine gefüllte Whiskyflasche auf den Kopf geschlagen. Das Opfer sei sofort zu Boden gegangen. Anschließend habe der Täter noch mehrfach auf den am Boden Liegenden eingetreten. Ein Begleiter zog den Schläger letztlich weg und man flüchtete gemeinsam vom Tatort. Der 42 Jahre alte Geschädigte wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen beschreiben den Täter wie folgt: ca.170 cm groß, schlanke Statur. Die dunklen Haare des Täters sind an den Seiten und hinten fast kahlgeschoren, Deckhaar länger, hochstehend und er trägt ein Tattoo auf linkem Handrücken. Der Mann ist möglicherweise südländischer bzw. arabischer Herkunft. Die Polizei Gerolstein sucht nach weiteren Zeugen, 06591-95260.

