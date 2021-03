Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung aus dem Bereich der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 3 - Duisburg - Zwei Menschen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 18. März 202, 22.05 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 3 bei Duisburg in Fahrtrichtung Köln wurden zwei Menschen zum Teil schwer verletzt.

Nach jetzigem Stand der Autobahnpolizei Düsseldorf befuhr ein 35 Jahre alter Mann aus Hamburg mit seinem Porsche den linken Fahrstreifen der A 3 in Richtung Köln. Zwischen dem Autobahnkreuz Kaiserberg und der Anschlussstelle Duisburg-Wedau verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Mittelschutzplanke. In der Folge schleuderte der Wagen nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen und stieß dort mit dem Mercedes eines 27-jährigen Oberhauseners zusammen. Aufgrund der Kollision verletzte sich der Porschefahrer so schwer, dass er in einem Krankenhaus stationär behandelt werden muss. Der 27 Jahre alte Mann wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

