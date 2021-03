Polizei Düsseldorf

POL-D: Derendorf - Verdacht des versuchten Tötungsdelikts - Mann mit Schussverletzungen ins Krankenhaus - Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf haben Ermittlungen aufgenommen

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 17. März 2021, 22.45 Uhr

Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf.

Ein 49-jähriger Mann wurde gestern am späten Abend im Bereich der Rather Straße durch den Schuss aus einer scharfen Waffe schwer verletzt. Der 49-Jährige befand sich auf dem Heimweg in Richtung Straßburger Straße. An der Rather Straße stieg er aus einer Straßenbahn. Hier bemerkte er eine Gruppe von mehreren Personen, die ihm offenkundig folgten. Im weiteren Verlauf kam es zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen. Während der Streitigkeiten wurde der 49-Jährige durch den Schuss aus einer scharfen Waffe verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und eine Mordkommission der Polizei Düsseldorf haben die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise auf Täter und den Tathergang geben können. Insbesondere Fahrgäste der Straßenbahnlinie 704 könnten im Bereich Straßburger Straße / Merziger Straße entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Zeugen melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 870 0.

