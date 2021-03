Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 57 - Alpen - Motorradfahrer kollidiert mit Pkw und wird schwer verletzt - Rettungshubschrauber und Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 17. März 2021, 13.58 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Nachmittag auf der A 57 in Fahrtrichtung Nimwegen wurde ein Motorradfahrer so schwer verletzt, dass Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Nach jetzigem Stand der Autobahnpolizei Düsseldorf befuhr ein 61 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad die A 57 in Fahrtrichtung Nimwegen. Zwischen den Anschlussstellen Alpen und Sonsbeck wechselte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen und prallte dort seitlich gegen einen VW Golf, den ein 25-Jähriger steuerte. Aufgrund der Kollision überschlug sich das Motorrad und der 61-Jährige verletzte sich schwer. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Unfallspuren. Die Richtungsfahrbahn Nimwegen bleibt für die Dauer der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

