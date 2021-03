Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - durch Fahrzeug eingeklemmt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 08.03.2021 gegen 13:30 Uhr wurde ein 22-Jähirger bei einem Verkehrsunfall in der Hinterbergstraße in Bad Dürkheim verletzt. Der 22-Jährige stellte den VW Kleinbus der Post am rechten Fahrbahnrand ab und wollte Briefe ausliefern. Plötzlich rollte der Kleinbus los und klemmt ihn zwischen Fahrzeug und Hauswand ein. Mehrere Personen reagierten vorbildlich, setzten das Fahrzeug zurück und versorgten den Verletzten bis zu Eintreffen des Rettungsdienstes. Anschließend wurde er in ein Krankhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Die Hauswand wurde leicht beschädigt. Warum sich das Fahrzeug selbstständig in Bewegung setzte ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

