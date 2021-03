Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unfall auf B9 - Polizei sucht Zeugen

Mutterstadt (ots)

Am Montagmittag, den 08.03.2021, gegen 12:30 Uhr, ereignete sich auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer kurz vor dem Autobahndreieck Ludwigshafen, ein Verkehrsunfall. Der 67-jährige Fahrer eines weißen Citröen Transporters gab an, von einem anderen Fahrzeug, vermutlich mit heller Farbe, geschnitten worden zu sein. Infolgedessen kam er von der Fahrbahn ab und überfuhr die Leitplanke. Der entstandene Schaden beträgt rund 6.000 EUR. In diesem Zusammenhang bitten wir um Zeugenhinweise. - Wer hat zum Unfallzeitpunkt Beobachtungen gemacht? - Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? - Insbesondere der Mann, der nach dem Unfall anhielt und dem Verunfallten seine Hilfe anbot, wird gebeten, sich zu melden.

Zeugenhinweise bitte an Polizeiautobahnstation Ruchheim, Tel. 0621 / 963-0 oder pastruchheim@polizei.rlp.de

