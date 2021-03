Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Mit 1,9 Promille Unfall verursacht

Speyer (ots)

Ein alkoholisierter Nissan-Fahrer verursachte am 07.03.2021, um 23.40 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Auffahrt der B9 zur A61 in Gemarkung Speyer. Der 51-jährige Nissan-Fahrer wollte von der B9 aus Richtung Germersheim auf die A61 in Richtung Hockenheim fahren. In der Tangente unterschätzte er den Abstand zu dem vor ihm fahrenden Fiat Punto und fuhr auf diesen auf. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim, dass der 51-Jährige alkoholisiert war. Ein Alkotest bestätigte den Verdacht, dieser ergab einen Wert von 1,9 Promille. Seinen Führerschein konnte er nicht aushändigen. Er räumte später ein, dass er nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist. Dieser war ihm bereits vergangenen Oktober wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Dem nicht genug. Die weiteren Ermittlungen deckten auf, dass der Wagen des 51-Jährigen nicht zugelassen war. Das Auto war im Dezember 2020 abgemeldet worden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell