Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Friedelsheim) - Großflächenwahlplakat beschädigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 04.03.21 bis 06.03.2021, 08:00 Uhr wurde ein Großflächenwahlplakat, an der Feuerwehr in Friedelsheim, durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Am Wahlplakat des Landtagskandidaten der CDU konnten insgesamt 5 Löcher festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Bereits in den vergangenen Wochen war es zu Sachbeschädigungen an verschiedenen Großflächenplakaten dieses Kandidaten gekommen. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

