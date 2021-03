Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Zusammenstoß Krad mit Reh

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 07.03.2021 gegen 13:00 Uhr kam ein 16-Jähriger, nach einem Zusammenstoß mit einem Reh, mit seinem Leichtkraftrad zu Fall. Der 16-Jährige befuhr die K31 von Leistadt kommend in Richtung Höningen, als an plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, es kam zum Zusammenstoß und infolge dessen zum Sturz des Fahrers. Das Krad der Marke KTM war nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von 2.000EUR. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt. Das Reh verendet noch an der Unfallstelle. Zwei hinter dem 16-Jährigen fahrende Kräder konnten noch rechtzeitig bremsen, sodass es zu keinem Folgeunfall kam.

