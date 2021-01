Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach - Unfall mit zwei Leichtverletzten unter Alkoholeinfluss

Hemsbach, Rhein-Neckar-KreisHemsbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmittag gegen 12:10 Uhr kam es an der Einmündung Beethovenstraße zur Bundesstraße 3 zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen missachtete die 56-jährige Fahrerin eines PKW Jaguar die Vorfahrt des auf der Bundesstraße 3 fahrenden PKW VW eines 53-Jährigen. Der Fahrer des VW als auch dessen 40-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 7000 Euro. Da die Beamten vor Ort Anzeichen für einen Alkoholkonsum bei der Unfallverursacherin feststellten, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 2,3 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Führerschein der Unfallverursacherin in Verwahrung genommen. Sie gelangt nun wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalles unter Alkoholeinfluss, sowie der fahrlässigen Körperverletzung zur Anzeige.

