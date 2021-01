Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis: Großer Besucherandrang bei bestem Wetter in den Höhenlagen

Bei schönstem Sonnenschein zog es wieder viele Menschen in die Höhenlagen rund um Heidelberg und in den Rhein-Neckar-Kreis. Fast überall konnte ein erhöhtes Verkehrs- und Besucheraufkommen im Bereich der Naherholungsgebiete festgestellt werden. Neben der Region Königstuhl waren auch die entsprechenden Gebiete im Bereich Heidelberg-Nord (Weißer Stein, Heiligenberg) Weinheim und Sinsheim bei sonnigem Wetter und geschlossener Schneedecke, durchgängig gut besucht.

Das Polizeipräsidium Mannheim führte unter Leitung des Verkehrsdienstes Heidelberg ein eng mit der Stadt Heidelberg abgestimmtes Verkehrskonzept durch. Da bereits gegen 10 Uhr die vorhandenen Parkplätze im Bereich vom Königstuhl fast komplett belegt waren, wurde erneut ein Einbahnstraßenkonzept umgesetzt. Dennoch kam es insbesondere im Bereich der Blockhütte am Gaiberger Weg zu Verkehrsbehinderungen durch geparkte PKW, welche ein Tätigwerden der Kräfte der Verkehrspolizei erforderten. Die Busse des ÖPNV waren in den Nachmittagsstunden stark frequentiert. Nach Rücksprache mit dem Verkehrsmeister der RNV wurden daher zusätzliche Busse zur Entlastung im Bereich Königstuhl eingesetzt. Im Bereich der Rodelwiese am Kohlhof kam es in den frühen Nachmittagsstunden kurzzeitig zu Verdichtungen des Besucheraufkommens im Auslauf der Wiese. Dort wurden gezielt Beamte eingesetzt die durch Fußstreifen vor Ort Präsenz zeigten und die Besucher sensibilisierten. Diese reagierten verständnisvoll und passten das Abstandsverhalten entsprechend an.

In Heidelberg-Nord musste die Zufahrt "Weißer Stein" frühzeitig im Bereiche der Talstraße gesperrt werden. Bereits am Vortag war es aufgrund glatter Straßenverhältnisse zu gefährlichen Situationen gekommen. Daher war es nicht verantwortbar einen Begegnungsverkehr im Bereich der Zufahrt Weißer Stein zuzulassen. Diese Maßnahmen erfolgten in enger Absprache mit der Gemeinde Dossenheim.

Im Bereich des Heiligenbergs in Heidelberg-Handschuhsheim war ebenfalls ein großer Andrang von Besuchern festzustellen. Auch hier konnten ein geregelter Ablauf und das Freihalten der Verkehrswege gewährleistet werden.

In den Gebieten Weinheim und Sinsheim war die Verkehrssituation durchgängig störungsfrei. Mit Einbruch der Dämmerung nahm der Besucherzustrom deutlich ab, wodurch die verkehrslenkenden Maßnahmen im Bereich Königstuhl um 17.15 Uhr aufgehoben werden konnten. Die Sperrung Weißer Stein bleibt dagegen auch am Sonntag bestehen.

