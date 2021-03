Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täter beim Diebstahl aus Fahrzeug beobachtet

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Die Fahrerin eines Pkw stellte am Sonntag den 07.03.2021 gegen 15:00 Uhr ihr Fahrzeug in der Stangenbrunnengasse unverschlossen zum Parken ab. Als sie wenige Minuten später an das Fahrzeug zurückkehrte, stand eine Person an der geöffneten Fahrertür. Diese flüchtete zusammen mit einer weiteren Person, die in der Nähe scheinbar "Schmiere" stand. Entwendet wurde eine blaue Stofftasche, in der sich eine Geldbörse mit Bargeld im unteren dreistelligen Bereich befand. Weiterhin wurden Führerschein der Fahrerin, Zulassung des Pkw sowie mehrere Schlüssel gestohlen. Beschreibung der Täter: 1. Männlich, 20-25 Jahre, ca. 160cm groß, schmal, blonde Haare, dunkle Oberbekleidung, blaue Jeans 2. Männlich, 20-25 Jahre, ca. 170-180cm groß, kräftige Statur, dunkle Oberbekleidung, blaue Jeans

Hinweise bitte an die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell