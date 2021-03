Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Pkw reißt bei Verkehrsunfall Vorderrad ab

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, 06.03.2021, um 10:08 Uhr, befuhr eine 80-jährige Frau aus Bad Dürkheim mit ihrem Pkw die Altenbacher Straße in Bad Dürkheim im Ortsteil Ungstein. In einer Engstelle fuhr sie gegen einen dort stehenden Blumenkübel und verschob diesen durch den Aufprall. Hierbei wurde das rechte Vorderrad ihres Pkw abgerissen, so dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000,- Euro. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell