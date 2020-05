Polizei Mettmann

POL-ME: Schwer verletzte E-Bike-Fahrerin nach Verkehrsunfall - Ratingen - 2005131

Mettmann (ots)

Am Montagnachmittag (25.05.2020) um 17:35 Uhr kam es in Ratingen-West zu einem Zusammenstoß zwischen einer 61-jährigen E-Bike-Fahrerin und einer 14-jährigen Fahrradfahrerin.

Die 14-jährige Ratingerin war mit ihrem Fahrrad auf dem Vohlhauser Weg in Richtung Heinrich-Hertz-Straße unterwegs und beabsichtigte, nach links in diese abzubiegen. Die 61-Jährige, ebenfalls Ratingerin, fuhr vorschriftswidrig auf ihrem E-Bike die Heinrich-Hertz-Straße entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung und kam somit der 14-Jährigen entgegen. Beide stießen zusammen und stürzten in Folge dessen zu Boden.

Die 61-Jährige fiel dabei auf den Kopf und wurde schwer verletzt. Sie musste anschließend mittels eines Rettungswagens in ein Duisburger Krankenhaus eingeliefert werden, wo sie zur stationären Behandlung verblieb. Die 14-Jährige blieb unverletzt, eine Erziehungsberechtigte wurde benachrichtigt und übernahm die weitere Betreuung des Mädchens.

Am E-Bike und an dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

