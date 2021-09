Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Fahrradeigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Lingen (ots)

Die Polizei Lingen ist auf der Suche nach dem Eigentümer eines aufgefundenen Mountainbikes. Das Fahrrad wurde am Donnerstagmorgen im Gebüsch der Parkanlage gegenüber des Finanzamtes am Konrad-Adenauer-Ring aufgefunden und von den Beamten sichergestellt. Hinweise nimmt die Dienststelle in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell