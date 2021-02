Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0146 --Unfallflucht in Horn-Lehe--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Lehesterdeich, Lilienthaler Heerstraße Zeit: 22.02.2021, 09:00 Uhr

Am Montagmorgen wurde ein 83-jähriger Mann in Horn-Lehe von einem Auto angefahren. Der Fahrer flüchtete nach dem Unfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 09:00 Uhr wollte der 83-jährige Fußgänger die Lilienthaler Heerstraße auf Höhe der Kopernikusstraße an einer Ampel überqueren. Ein Linksabbieger übersah ihn offenbar und fuhr ihn an. Danach entfernte der Fahrer sich vom Unfallort. Ein Zeuge kümmerte sich um den Senioren, konnte aber keine genauen Angaben zum Fahrzeugtyp machen. Der 83-Jährige musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen werden.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt, wer an der Kreuzung Lilienthaler Heerstraße/ Kopernikusstraße etwas beobachtet hat. Hinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter 0421 362-14850 entgegen.

