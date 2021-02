Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0143--Räuber attackiert Opfer mit Glasflaschen - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hastedt, Hastedter Osterdeich Zeit: 26.02.21, 00.50 Uhr

In der Nacht zu Freitag versuchte ein bislang unbekannter Täter, einem 53 Jahre alten Mann das Fahrrad in Hastedt zu klauen. Als der Radfahrer sich wehrte, warf der Räuber mit Glasflaschen nach ihm und flüchtete. Der 53-Jährige musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 53-Jährige war mit einem hochwertigen E-Bike am Hastedter Osterdeich unterwegs. In Höhe des Weserwehrs sprang plötzlich ein Unbekannter aus einem Gebüsch und versuchte, das Zweirad an sich zu reißen. Der Radfahrer konnte das E-Bike jedoch festhalten und davon fahren. Daraufhin warf der Täter drei Bierflaschen nach ihm. Eine Flasche traf den 53-Jährigen am Kopf. Dabei erlitt er eine blutende Kopfplatzwunde. Der Räuber flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte musste der 53-Jährige zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

