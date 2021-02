Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0141 --Diebe und Antänzer festgenommen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, OT Westend, Bremen-Mitte, OT Bahnhofsplatz Zeit: 24.02.2021, 17:30 Uhr und 22:40 Uhr

Am Mittwochabend versuchten Diebe in Walle ein Handy und ein Navigationsgerät zu stehlen. Sie wurden vorläufig festgenommen. Etwas später wollten zwei Männer und ein Jugendlicher am Bahnhofsplatz einem 32-Jährigen ein Handy mit dem sogenannten Antanztrick* entwenden. Zivile Einsatzkräfte beobachteten den Vorfall und konnten das Trio vorläufig festnehmen.

Die Bundespolizei stellte mit Unterstützung der Bremer Polizei gegen 17:30 Uhr einen 17-Jährigen und einen 24-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle Gustavstraße. Zuvor war das Duo den Einsatzkräften durch auffälliges Verhalten am Bahnhof aufgefallen. Die beiden fuhren danach, begleitet durch zivile Einsatzkräfte, mit der Straßenbahn nach Walle. Dort entwendeten sie ein Smartphone und ein Navigationsgerät aus einem unverschlossenen Paketzustellfahrzeug. Der Heranwachsende und der Mann wurden vorläufig festgenommen und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Bei ihrer Durchsuchung konnte weiteres Diebesgut festgestellt werden. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen gewerbsmäßigen Diebstahls.

Gegen 22:40 Uhr bedrängten ein 25-jähriger Somalier, ein 23-jähriger Tunesier und ein 16-jähriger Libyer am Bahnhofsplatz einen Mann. Durch Antanzen* lenkte die Gruppe ihn ab, sodass der 23-Jährige sich das Smartphone greifen konnte. Zivile Einsatzkräfte beobachteten den Vorfall und schritten ein. Dabei zog der Tunesier das Handy aus seiner Gesäßtasche und warf es weg.

Das Trio wurde vorläufig festgenommen und auf der Wache erkennungsdienstlich behandelt. Gegen sie fertigten die Polizisten eine Strafanzeige wegen Bandendiebstahls und erteilte ihnen einen 14-tägigen Platzverweis. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 16-Jährige in die Obhut des Kinder-und Jugendnotdienstes entlassen. Die Einsatzkräfte gaben das unbeschädigte Telefon seinem Besitzer zurück.

*Der Taschendieb begrüßt das Opfer überschwänglich, klatscht es ab und nimmt es in den Arm, um mit ihm zu tanzen oder stellt sein Bein zwischen das des Opfers um ihm einen Fußballtrick zu zeigen. Diese Unachtsamkeit nutzt der Taschendieb oder ein Komplize aus um die Geldbörse oder das Mobiltelefon zu entwenden. Leichtes Spiel haben die Täter bei alkoholisierten Personen.

