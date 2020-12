Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Einbrecher stehlen Alkohol; Düshorn: Pkw überschlägt sich mehrfach - Fahrer alkoholisiert

Heidekreis

26.12 / Einbrecher stehlen Alkohol

Munster: Unbekannte drangen im Zeitraum der vergangenen Woche nach Aufhebeln eines Fensters in einen gastronomischen Betrieb an der Straße Am Sandkrug ein und entwendeten mehrere Flaschen Wodka. Der Gesamtschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

26.12 / Pkw überschlägt sich mehrfach - Fahrer alkoholisiert

Düshorn: In der Nacht zu Samstag, gegen 03.45 Uhr kam ein 20jähriger Autofahrer auf der Strecke Bad Fallingbostel - Düshorn aufgrund von Alkoholisierung in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und landete schließlich auf einem Acker. Der Fahrer wurde anschließend von der Polizei auf der Düshorner Straße angetroffen und führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,1 Promille. Eine Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

