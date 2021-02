Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0139 --Ampel beschädigt - Mutmaßlicher Täter gefasst--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Oberneuland, Uppe Angst

Zeit: 24.02.2021, 20:30 Uhr

Am Mittwochabend nahmen Einsatzkräfte in Oberneuland einen 17-Jährigen vorläufig fest und übergaben ihn den Eltern. Er ist verdächtig, einen Schaltkasten einer Ampelanlage mutwillig beschädigt zu haben. In der Vergangenheit war es vermehrt zu solchen Sachbeschädigungen im Stadtteil gekommen.

Gegen 20:30 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung in die Straße Uppe Angst gerufen, weil dort erneut ein Schaltkasten beschädigt worden sein sollte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Beschädigung fest und wurden von einer Zeugin angesprochen. Sie gab an, jemanden der sich auffällig verhalten habe, beobachtet zu haben. In der Nähe trafen die Polizisten auf den 17-Jährigen, auf den die Beschreibung passte. Er stritt ab, die Tat begangen zu haben, verstrickte sich jedoch im Verlaufe des Gesprächs in Widersprüche. Daraufhin nahmen sie ihn mit zur Wache und riefen seine Eltern an. Die Polizisten fertigte eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Die Zusammenhänge zu den weiteren Taten werden derzeit geprüft, die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell