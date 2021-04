Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinbischofsheim - Motorradfahrer schwer verletzt

Rheinbischofsheim (ots)

Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Mittwochnachmittag nach einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Er fuhr kurz vor 18 Uhr auf der K5311 von Rheinbischofsheim kommend in Richtung Wagshurst. Vermutlich verlor der Zweiradlenker aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und zu Fall. Mit schweren Verletzungen wurde er in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Für den Einsatz des Rettungshubschraubers kam es zur kurzzeitigen Vollsperrung der K5311.

/ph

